Nabil Yarou remplace Cédric Hountondji

Le sélectionneur des Ecureuils du Bénin a fait appel à Nabil Yarou pour remplacer Cédric Hountondji blessé aux adducteurs.

Le défenseur Nabil Yarou jouera la double confrontation du Bénin avec le Madagascar et la RD Congo en lieu et place de Cédric Hountoundji.

Michel Dussuyer, le sélectionneur des Ecureuils du Bénin a fait appel à Nabil Yarou à la suite du forfait de Cédric Hountondji, blessé aux adducteurs.

Nabil Yarou est un ex sociétaire des Buffles du Borgou. Il totalise huit sélections en équipe nationale.

Nabil Yarou fera à nouveau ses armes au sein des Ecureuils du Bénin, jeudi 11 novembre prochain, face à l’équipe de Madagascar. La rencontre démarre à 17h au stade de l’amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou et s’inscrit dans le cadre de la 5ème journée des éliminatoires à la Coupe de monde de football, Qatar 2022.

Le Bénin sera ensuite face à la RD Congo, le 14 novembre 2021, au stade des martyrs de la Pentecôte dans le cadre de la 6ème journée.

Cèbio Soukou, testé positif au Covid-19 et Cédric Hountondji, blessé aux adducteurs, sont les deux joueurs béninois déclarés forfaits à ces deux rencontres.

