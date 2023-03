Mstudio lancera 30 champions de la Tech en trois ans en Afrique Francophone

Entre 2021 et 2023, les startups d’Afrique de l’Ouest Francophone n’ont levé que 60,7 millions de dollars sur les 10,1 milliards de dollars levés sur l’ensemble du continent, soit 0,6% des levées de fonds. En Afrique francophone, seules 10 startups de l’UEMOA ont réalisé des levées de fonds d’au moins 1 million de dollars en 2022. Parmi elles, 4 sont issues de Côte d’Ivoire. Le pari du Mstudio est de tripler ce nombre de startups en lançant 30 champions de la tech en Afrique de l’Ouest francophone sur une période de trois ans, d’ici 2026. Cet objectif se matérialise par l’implantation de son siège à Abidjan, un lieu d’accueil pour les grands acteurs de la tech.

Fondé en 2022, Mstudio est un startup studio ayant pour objectif de transformer le secteur informel d’Afrique francophone. Mstudio, porté par ses trois cofondateurs, recrute, accompagne et finance les meilleurs entrepreneurs pour lancer des startups qui répondent aux réels besoins de la population. Les critères d’investissement s’appuient sur 5 axes : L’existence d’au moins deux cofondateurs ; un business model éprouvé sur le marché d’Afrique anglophone, une solution s’appuyant sur le mobile ciblant le secteur informel, et un lancement à Abidjan pour adresser l’Afrique francophone.

Il est à noter que les startups studios sont, par définition, une nouvelle classe d’actif créant des startups à l’aide de ressources partagées et d’une équipe d’experts. Se définissant comme un “créateur de startups”, le Mstudio s’implique dès le début de leur processus de création en leur fournissant un capital matériel, financier et humain, en plus d’un espace de travail et de la mise à disposition d’un réseau d’experts. Ainsi, le Mstudio devient le 3ème cofondateur des projets qu’il co-construit.

En faisant partie du GSSN (Global Startup Studio Network), une communauté sélective des 50 meilleurs studios dans le monde, Mstudio utilise une méthodologie reconnue pour l’accompagnement des startups, de l’idéation à la Série A, permettant aux entrepreneurs de faire une levée auprès de VCs internationaux deux fois plus vite et 30% moins risqué. Ce modèle a notamment donné naissance à des licornes telles que Jumia, Tumblr, Dollar Shave Club, Airbnb, Aircall, Spendesk, Front, Bitly, Medium ou encore Zalando.

“Pour les startups du Mstudio et afin d’augmenter les chances de succès, il ne s’agira pas de réinventer la roue mais bel et bien de parfaire l’exécution d’un modèle économique éprouvé” explique Cédric MANGAUD, Cofondateur et CEO du Mstudio.

Le studio a déjà lancé trois startups en s’inspirant de business model ayant démontré leur succès en Afrique anglophone : Djoli, une application qui permet aux maquis de se faire livrer des produits frais à des prix abordables, Tajiri, une application de gestion destinée aux acteurs de la restauration et Lonya, une plateforme en ligne proposant des formations certifiantes dispensées par les meilleures institutions francophones.

Mstudio recrute ainsi activement de nouveaux talents possédant une expérience solide et souhaitant contribuer à la croissance du continent en faisant bouger les lignes. D’ici Juin 2023, le startup studio envisage d’accompagner six nouvelles startups et d’ici 2026 de lancer 30 champions de la Tech en Afrique francophone.

“Mstudio recrute trois types de cofondateurs : les entrepreneurs de la tech qui ont déjà monté une boite, les talents clés des startups à forte croissance en Afrique, et les “bons élèves” qui ont une grande capacité d’exécution. On se positionne aussi comme un soft landing pour la diaspora qui souhaite rentrer en Afrique contribuer à la croissance du continent et faire bouger les lignes” , conclut Leslie OSSETE, Co-fondatrice et COO du Mstudio.

Les cofondateurs du Mstudio

Mstudio a été fondé par Cédric Mangaud, Leslie Ossété et Clyde Fakhoury, ayant tous trois acquis et développé une expérience internationale autour du mobile, du secteur informel et de l’investissement en Afrique.

Fort d’une carrière internationale d’une vingtaine d’années dans les secteurs de la téléphonie mobile et des télécommunications, notamment Executive Vice President content & mobile service chez HTC Group Taiwan, Cédric Mangaud est un business angel à succès doté de solides capacités de financement. C’est un serial entrepreneur avec plusieurs exits à son palmarès, avec une passion pour le produit.

En 2016, Leslie Ossété remporte le prix Hult d’ $1M, qui est un concours pour étudiants entrepreneurs parrainé par le Président Bill Clinton, et lance sa première startup dans l’ e-mobilité en Afrique de l’Est. Depuis, elle a orchestré l’expansion de grosses startups, dont Wave Mobile Money, dans plus de 10 pays africains. Sa vocation, c’est d’utiliser la tech pour améliorer le quotidien des petits commerçants et travailleurs informels en Afrique.

Administrateur général du groupe PFO Africa, Clyde Fakhoury est un entrepreneur convaincu par les immenses potentialités du continent africain, et par l’importance stratégique des nouvelles technologies pour mieux concrétiser ces opportunités et ces promesses. Au cours des dernières années, PFO Africa s’est imposé comme un acteur majeur, en Côte d’Ivoire et en Afrique de l’Ouest, dans le secteur du bâtiment, de la construction, des infrastructures routières, de l’immobilier et du facility management. Tout en mettant un accent particulier sur l’innovation et l’impact social.

