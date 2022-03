Moussa Latoundji, sélectionneur par intérim des Ecureuils

Un entraîneur intérimaire vient d’être désigné de fait au poste d’entraîneur des Ecureuils du Bénin vacant depuis l’annonce du départ de Michel Dussuyer.

Moussa Latoundji, entraîneur des Ecureuils locaux, assure désormais le rôle de sélectionneur par intérim du Onze national. Sa nomination n’a pas encore été confirmée par la Fédération Béninoise de Football (FBF). Mais selon Claude Paqui, secrétaire général de la FBF, Moussa Latoundji, sélectionneur de l’équipe A’ des Ecureuils du Bénin jouera le rôle d’intérimaire lors des prochains rassemblements du Onze national. Et parlant de prochains rassemblements, il y a les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations, CAN Côte d’Ivoire 2023.

Les Ecureuils du Bénin sont sans sélectionneur depuis l’annonce du départ de l’ex entraîneur Michel Dussuyer. Absent à la dernière CAN Cameroun 2022 et logé à la 17ème place en Afrique et au 83ème rang au niveau mondial selon le classement FIFA de février 2022, le Bénin doit obtenir son billet de participation à la prochaine CAN Côte d’Ivoire 2023 prévue du 23 juin au 23 juillet 2023.

M. M.

7 mars 2022 par ,