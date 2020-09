Moov accompagne le concours ‘’Ouidah Ville Propre’’

En partenariat avec la Mairie de Ouidah, la SGDS-GN et le ministère du Cadre de vie et du développement durable, l’ONG Bénin Ville Propre organise la première édition du concours de l’arrondissement le plus propre à Ouidah. Le lancement du concours a été fait ce samedi 19 septembre 2020 par le maire Christian Houétchénou en présence des membres du Conseil communal, les sages et têtes couronnés, Mostafa El HOUTI, directeur marketing de Moov-Bénin, partenaire de l’évènement et plusieurs autres acteurs.

Entretenir et maintenir le cadre de vie de la population sain ; c’est le but du concours initié par l’ONG Bénin Ville Propre en collaboration avec la Mairie de Ouidah.

Le ‘’concours de l’arrondissement le plus propre’’ met en compétition les 10 arrondissements de Ouidah répartis en 13 zones.

Au terme du concours qui débute ce samedi 19 septembre 2020, les arrondissements lauréats seront dotés d’une aire de jeu d’une valeur de 50 millions FCFA pour le premier arrondissement, 30 et 20 millions FCFA pour respectivement le deuxième et le troisième arrondissement.

Selon le président de l’ONG Bénin Ville Propre, il s’agit de faire de Ouidah, une ville propre mais également de contribuer aux actions d’assainissement menées par le gouvernement béninois.

Pour la deuxième adjointe au maire de Ouidah, Sabine Fourn, présidente du comité d’organisation, « les lots à offrir aux trois meilleurs arrondissements constituent les premiers édifices attractifs annonçant les grands investissements déjà en cours dans le cadre du Programme d’Actions du Gouvernement ».

Le comité d’organisation va noter les arrondissements sur une base de 100 points à savoir : la propreté des quartiers (50 points) ; le niveau de mobilisation des populations (30 points) ; les actions de sensibilisation et de communication des élus en direction de leurs administrés (10 points) et les approches permettant de maintenir les quartiers propres (10 points).

Selon Valérie Lawson, directeur Général de la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité du Grand Nokoué, la SGDS-GN accompagne l’événement avec la mise à disposition du matériel de nettoyage.

Les PME qui travaillent avec la SGDS-GN vont s’associer aux populations pour accompagner le processus.

Représentant le ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable Dr Rosaire Attolou, DDCVDD/ Atlantique-Littoral a rassuré de l’accompagnement du ministère pour des résultats probants.

Embellissement de Ouidah, une priorité du maire

La salubrité et l’embellissement de la ville de Ouidah font partie des priorités du maire Christian Houétchénou. Dans les premiers jours de son mandat, le maire a mis en place un comité ad hoc chargé du cadre de vie et de l’assainissement. La principale mission de ce comité est d’opérationnaliser le programme dénommé ‘’embellissement de la ville de Ouidah’’.

A en croire l’autorité communale, le programme comporte trois grandes parties : rendre la ville propre, identifier les places publiques et les embellir, mettre en place un cadre de pérennisation de la propreté de la ville.

Le maire Christian Houétchénou a remercié tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet, les partenaires dont Moov-Bénin et son directeur général pour leur accompagnement spontané.

Très heureux de soutenir la Mairie de Ouidah et l’ONG Bénin Ville Propre, Moov-Bénin à travers son Directeur marketing Mostafa El HOUTI a insisté sur l’implication de toute la population pour la réussite du projet. « L’initiative ne portera ses fruits que si la population s’implique personnellement. Après les trois mois du concours, il faudra aussi continuer (...) », a-t-il déclaré.

Le maire a appelé toutes les forces vives de Ouidah à se mobiliser pour changer le paysage de la ville historique. Après la remise symbolique de matériel, le maire a procédé au lancement du concours dans la rue de l’École Maternelle Publique de Gbèna Zomaï.

Akpédjé A. AYOSSO

21 septembre 2020 par