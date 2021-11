Moov Africa sponsor officiel de la FIP 2021

Après 02 années de suspension pour raison de la crise sanitaire de Covid-19, la Foire internationale de Parakou (FIP) aura lieu du 05 au 30 décembre 2021. Cette édition qui connait la participation de plus de 14 Etats, est soutenue par le réseau Moov Africa.

Plus de doute sur la tenue de la 4ème édition de la Foire internationale de Parakou. Le maire de Parakou, Inoussa Zimé Chabi, et son premier adjoint, Charles Toko, président du comité d’organisation en ont donné l’assurance, ce mardi 23 novembre 2021.

« Parakou, la ville carrefour », c’est le thème retenu pour cette édition. Environ 7000 forains venant de 14 pays ( Maroc, Niger, Nigeria, Togo, Sénégal, Mali, Guinée, Burkina Faso, France, Turquie, et Bénin) y sont attendus.

Le nombre de visiteurs est estimé à 20.000 de part le monde, pour une prévision estimée à 3 milliards de francs CFA.

Selon le maire Inoussa Aimé Chabi, c’est le brassage des affaires, et une bonne occasion de fraternité.

Le premier adjoint au maire, Charles Toko, président du comité d’organisation, très intéressé par la santé des populations en cette période de la crise sanitaire du Covid-19, informe que des stands de vaccination de Covid-19 seront réservés. « Toutes les précautions ont été prises pour que les forains étrangers qui viennent, soient obligatoirement vaccinés, a-t-il assuré.

