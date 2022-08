Moov Africa rehausse la fête du 15 août à Savalou

Les responsables du réseau de téléphonie mobile, Moov Africa ont offert un géant concert aux populations de Savalou et ses environs ce lundi 15 août 2022. L’initiative entre dans le cadre de la célébration de la fête de l’igname à laquelle sont attachés tous les natifs et ressortissants de Savalou ainsi que d’autres localités du Bénin. Elle a permis aux responsables de ce réseau GSM, de festoyer non seulement avec leurs abonnés mais aussi et surtout de partager avec les populations en générale, l’opportunité qu’une carte SIM Moov Africa constitue pour tout détenteur.

Selon le Chef Division communication à Moov Africa Bénin, Charles Hié Loloma, à travers l’initiative, Moov Africa accompagne la municipalité de Savalou dans le cadre des festivités de la fête de l’igname, qui pour lui est un évènement important pour le Bénin et qui permet aux entreprises sociétales telle que Moov Africa d’être présente et d’accompagner l’évènement.

A l’en croire, Moov Africa est arrivé avec de très belles offres. Nous avons déjà des offres pérennes qui existent chez nous. Notamment, dit-il, l’offre Moov Money que tout le monde connait et qui offre tout un panel de possibilités à tous les abonnés qui sont sur cette plateforme.

« Avec cette plateforme, l’abonné peut tranquillement transférer de l’argent à d’autres à des prix très, très abordables. Il peut aujourd’hui payer ses factures, régler les frais de scolarité, régler les frais marchands dans tous les kiosques, dans tous les points de Moov Africa. En plus de cela, il peut depuis son téléphone offrir ces genres de services sur la plateforme », a-t-il expliqué.

Aussi, poursuit le Chef Division communication à Moov Afrca Bénin, nous venons avec des offres très intéressantes pour ceux qui sont hyper connectés et qui ont la possibilité d’utiliser internet grâce à Moov Africa.

« Ce sont des offres que nous appelons Internet Gankpo et qui permettent à l’abonné de pouvoir jouir d’internet à des coûts vraiment compétitifs. Nous avons des offres hyper intéressantes », a soutenu, M. Charles Hié Loloma.

Le Chef Division communication à Moov Africa a par ailleurs, indiqué qu’être détenteur d’une carte SIM Moov constitue une véritable opportunité, une richesse pour l’abonné. « Aujourd’hui Moov Africa est dans une dynamique très ascendante. Nous partons vers nos clients, nous les faisons voir et vivre une expérience différente (…). Un abonné Moov Africa est un abonné qui est aujourd’hui privilégié », a-t-il laissé entendre.

A part le rappel de toute la gamme de services aux populations, ces dernières ont eu droit au cours de ce concert, à des prestations de plusieurs artistes tant de rythmes traditionnels que modernes. Ils ont égayé le public et plusieurs citoyens ont eu la chance de gagner des lots en participant à des jeux concours.

Très enchanté, le public a souhaité que cela se pérennise et s’étende sur plusieurs jours les années à venir.

Quelques images

