Moov Africa lance la construction d’un module de trois salles de classe

Les responsables de la fondation Moov Africa accompagnés de ceux de la fédération béninoise de cyclisme et de la présidente de l’association Engagement et action sociale (EAS) ont procédé le mercredi 04 mai 2022 à la pose de pierre pour la construction d’un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l’école primaire publique d’Otcha, dans la commune de Dassa.

La cérémonie de pose de pierre a connu la présence des enseignants, parents d’élèves, des élus locaux, d’apprenants et d’autres acteurs impliqués. Tour à tour, les , ils ont exprimé leurs reconnaissances et gratitudes à l’endroit de la fondation Moov Africa pour avoir pensé à l’école primaire publique d’Otcha à travers le projet Main dans la main pour la construction d’un module de trois salles de classe. Une infrastructure qui, selon eux va favoriser l’évolution des enfants.

A cette occasion, le directeur de l’école primaire publique d’Otcha, Honorat Coovi GONNON a remercié la fondation Moov Africa pour ce qui se fait pour l’évolution de son école. « Je suis sidéré par cette action. C’est une chance pour l’école d’Otcha. Nous promettons à la fondation Moov Africa que nous allons faire de leur apport quelque chose qui doit être sauvegardée pour permettre aux enfants d’Otcha majoritairement Peuhl, d’évoluer aussi », a-t-il confié.

Pour sa part, le président de la fédération béninoise de cyclisme, Romuald Hazoumè a dit sa fierté de voir à travers cette action les enfants Peuhls de cette localité de Dassa évoluer. « Je suis fier que d’ici quelques années les petites Peuhls et les petits Peuhls pourront lire déjà les ordonnances de leurs familles. Ça a tellement un sens pour moi. La génération va perdurer. Les petites Peuhls et les petits Peuhls vont pouvoir aider la communauté Peuhl à se soigner », s’est-il réjoui avant de souligner que « s’il y a l’instruction, la santé pourra venir ».

La présidente de l’association Engagement actions sociales, Sandra Idossou, a remercié la fondation Moov Africa d’avoir décidé de les aider à construire le complément de salle de classe qui les manquait à Otcha. Elle a insisté de ce fait, sur la nécessité pour tout citoyen de s’engager face à toute situation et à ne pas attendre toujours la solution de l’Etat. « L’Etat ne peut pas tout faire. Pour régler certains problèmes dans nos communautés, commençons et après d’autres viendront nous aider », a conseillé Sandra Idossou, la présidente de l’association EAS.

Selon la secrétaire exécutive de la fondation Moov Africa, Dolorès CHABI-KAO, la fondation Moov Africa est dans l’initiative Main dans la Main et s’est associée au tour cycliste et à EAS pour construire ce module de classe à l’école primaire publique d’Otcha.

Rappelant les caractéristiques de l’infrastructure à réaliser, elle a indiqué qu’il s’agit d’un module de trois salles de classe plus bureau et magasin et une terrasse. L’infrastructure, renseigne-t-elle, tient compte des normes en matière d’handicap.

Conscient de ce que l’Etat ne peut pas tout faire, la communauté bénéficiaire faut-il le souligner, a été invitée à jouer sa partition pour l’entretien de l’école notamment des infrastructures et autres.

Quelques images

6 mai 2022 par