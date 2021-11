Moïse Adilèhou remplace Olivier Verdon

Les Écureuils du Bénin affrontent dans quelques minutes les Léopards de la RDC. Pour ce match comptant pour la 6ème et dernière journée des éliminatoires du mondial Qatar 2022, le sélectionneur national, Michel Dussuyer a publié la liste des 11 entrants.

Toujours dans les buts, Saturnin Allagbé. A la défense, le capitaine Khaled Adenon aura a ses côtés, Juan Roche à gauche, et Moïse Adilèhou à droite. Le milieu de terrain sera animé par des joueurs tels que David Kiki, Doremus, Adéoti, et Sessi d’Almeida. A l’attaque pour faire trembler les filets congolais, Gomez Charbel, Jodel Dossou et Steve Mounié.

Olivier Verdon suspendu pour cumul de carte est remplacé par Moïse Adilèhou.

Le match RDC/Bénin selon la décision de la CAF, se joue à huis clos en raison des travaux en cours au Stade des Martyrs qui abrite la rencontre.

Un nul suffit au Bénin, premier du groupe J de se qualifier.

14 novembre 2021 par