Mohammed VI apprécie l’ouverture d’une nouvelle page entre le Maroc et l’Espagne

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a apprécié l’ouverture d’une nouvelle page entre le Maroc et l’Espagne. Ce jeudi 31 mars 2022, le Souverain a eu un entretien téléphonique avec le Président du Gouvernement espagnol, S.E.M. Pedro Sánchez.

Le gouvernement espagnol s’est engagé à garantir la souveraineté et l’intégrité territoriale du Maroc. Dans un récent communiqué, le président Pedro Sánchez a fait part d’une nouvelle étape des relations avec le Maroc basée sur le respect mutuel, l’application des accords, l’absence d’actions unilatérales et la transparence et la communication permanente.

Sa Majesté le Roi a réitéré sa haute appréciation pour le contenu du message qui lui a été adressé, le 14 mars, par le Président du Gouvernement espagnol.

Le Souverain a joué un rôle important dans le dénouement de la crise entre le Royaume du Maroc et l’Espagne. Le Maroc a travaillé avec la partie espagnole dans le plus grand calme, la clarté la plus totale et un esprit de responsabilité.

Dans un discours royal le 20 août 2021, le Roi avait souligné le renforcement des fondements classiques qui sous-tendent ces relations à la faveur d’une compréhension conjointe des intérêts des deux pays voisins.

Sa Majesté a suivi rigoureusement le processus de dialogue et l’évolution des discussions.

A travers cet engagement, le gouvernement espagnol reconnait la souveraineté entière du Maroc sur son Sahara tout comme les États-Unis et plusieurs autres pays. La reconnaissance de la souveraineté du Maroc par ces pays s’est traduite par l’ouverture de plus d’une vingtaine de consulats dans les villes de Laayoune et de Dakhla.

Le président allemand avait aussi affirmé dans un message adressé à Sa Majesté que "son pays considère le plan marocain d’autonomie présenté en 2007 comme un effort sérieux et crédible du Maroc et une bonne base pour parvenir à un accord à ce différend".

Le président Pedro Sánchez attendu au Maroc

Le partenariat entre le Maroc et l’Espagne s’inscrit désormais dans une nouvelle étape, fondée sur le respect mutuel, la confiance réciproque, la concertation permanente et la coopération franche et loyale.

Les ministres et responsables des deux pays vont mettre en œuvre des actions concrètes dans le cadre d’une feuille de route ambitieuse et couvrant tous les domaines du partenariat, intégrant toutes les questions d’intérêt commun.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé, à cette occasion une invitation au président du gouvernement espagnol, S.E.M. Pedro Sánchez pour effectuer une visite au Maroc, dans les prochains jours.

Désormais, il n’y a plus d’ombrage sur les relations entre le Royaume du Maroc et l’Espagne.

