Mohamed Tijani fait son retour de blessure

Trois semaines après sa blessure à la cheville et son forfait avec les Guépards lors des journées FIFA de septembre, Mohamed Tijani est désormais de retour pour terrifier les attaquants.

L’international défenseur central béninois a fait son retour à la compétition dans l’après-midi de ce samedi 28 septembre 2024. Mohamed Tijani était en effet titulaire avec Yverdon Sport face à St. Gallen pour le match de la 8e journée de la Super League. Le Guépard a joué l’intégralité de la rencontre et son club s’est imposé 1-0.

C’est une très bonne nouvelle pour non seulement le joueur mais aussi, pour Gernot Rohr, le sélectionneur du onze national. Tijani devrait être présent pour le rassemblement en Octobre pour la double confrontation contre le Rwanda le 11 Octobre à Abidjan et le 15 Octobre à Kigali. Ceci, dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025.

J.S

29 septembre 2024 par ,