Modeste Kérékou lance la quinzaine nationale de l’emploi 2020

La Quinzaine Nationale de l’Emploi 2020 débute ce lundi 30 novembre sur toute l’étendue du territoire national.

« Emploi local : Quel enjeu pour la jeunesse dans les communes », c’est le thème de l’édition 2020 de la Quinzaine Nationale de l’Emploi prévue pour se tenir du 30 novembre au 11 décembre 2020.

Selon le ministre des PME et de la Promotion de l’Emploi, Modeste Kérékou, l’objectif global est de mobiliser l’opinion publique et surtout les collectivités locales autour de la promotion de l’emploi au Bénin. Il s’agira de renforcer la synergie d’action entre les différents acteurs du marché de l’emploi par la création d’un espace d’échanges ; d’informer les acteurs du monde universitaire notamment les étudiants sur l’ensemble des mesures prises par le gouvernement en faveur de l’insertion des jeunes ainsi que sur les préalables pour une vie professionnelle épanouie.

Dans le cadre de cette édition, le Salon de l’Emploi et des Compétences (SALEC) se tiendra le vendredi 11 décembre 2020 à la place Abdoulaye Issa de Parakou. A cela s’ajoutent des journées portes ouvertes et des séances d’informations axées sur les opportunités d’emploi.

Plus d’une cinquantaine d’entreprises se sont inscrites avec des offres de plus de 1000 postes d’emploi immédiatement disponibles. La liste est consultable sur le site de l’Agence Nationale Pour l’emploi.

