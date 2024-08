Mickaël Poté nommé entraîneur du club Nord Chypriote

Il y a encore quelques jours, Michaël Poté annonçait sa retraite professionnelle disant au revoir à l’équipe nationale béninoise et également au football en club. Déjà ce samedi 17 août 2024, l’ancien Guépard a franchi un autre cap. Poté est nommé coach du club Nord Chypriote de Mağusa Türk Gücü.

C’est l’ancien international béninois qui annonçait lui-même la bonne nouvelle dans une publication faite sur sa page Facebook ce samedi. Lors de son passage au sein de Mağusa Türk Gücü en tant que joueur, il s’est rapidement imposé comme un atout offensif majeur, et a marqué plus de 40 buts en seulement un an et demi. Son impact a été tel qu’il a contribué à la conquête de quatre titres pour le club. Cette fois, il revient, pour diriger l’équipe depuis le banc.

"C’est avec une immense fierté que je vous annonce ma nomination en tant que Coach Principale du club Nord Chypriote de Mağusa Türk Gücü. Club oú j’ai par le passé évoluer durant 1 an et demi en marquant plus de 40 buts et en remportant 4 coupes avec ce club ci... J’exercerai cette tâche aussi passionnante que compliqué tout en continuant à passer mes diplômes d’entraineur...

Une nouvelle page se tourne dans ma carrière professionnelle...

En espérant qu’elle soit aussi fructueuse voir plus que celle que j’ai pu avoir en tant que joueur.... Il y a DIEU dedans...", a écrit Michaël Poté.

Vivement, que le succès accompagne Poté dans cette nouvelle aventure.

