Mickael Pote fait étonnamment ses adieux à son club !

Après seulement deux mois et demi, c’est reparti ! Mickael Pote (37 ans) a annoncé son départ du club turc de deuxième division Menemenspor via Instagram

L’ancien attaquant du Dynamo Dresde a simplement écrit : "Merci, Menemenspor. Je vous souhaite tout le meilleur." Les raisons exactes de la séparation sont donc inconnues. Car le club lui-même n’a pas encore commenté. Alors, bien sûr, la question se pose : Pote a-t-il déjà un nouveau club dans sa manche ou est-il même en train de mettre fin à sa carrière ? A 37 ans, ce serait une évidence, mais l’attaquant national béninois est en fait encore trop en forme pour cela.

Les fans d’Adana Demirspor en particulier ont commenté la contribution de Pote et l’ont presque systématiquement qualifié de « roi ». Ce n’est pas surprenant, car l’attaquant de la surface de réparation a marqué 63 buts en 104 matchs et donné sept passes décisives. Les fans n’ont pas encore oublié ce quota exceptionnel. Chez Dynamo aussi, les gens se souviennent encore très bien de Pote - mais avec des sentiments mitigés. Le "Wandervogel" d’aujourd’hui, qui compte douze clubs différents dans sa vie, est arrivé à Dresde de l’OGC Nice en août 2011, où il a débuté sans aucun problème de démarrage. Avec douze buts et cinq passes décisives en 27 matches de championnat, il a joué son rôle dans la relégation du SGD en 2e Bundesliga. Dynamo marque contre Düsseldorf.

La saison suivante, cependant, il n’a utilisé que six autres mouillages et, pour aggraver les choses, il a été absent du sprint final en raison d’une déchirure du ligament interne. Néanmoins, les noirs et jaunes ont réussi à maintenir la ligue dans la relégation angoissante contre le VfL Osnabrück (0 : 1/2 : 0). Également en 2013/14, Pote n’a pas répondu aux attentes avec trois coups sûrs et cinq passes décisives. S’il a de nouveau triomphé lors de la 34e journée avec un stand et une passe décisive contre Arminia Bielefeld, le SGD s’est incliné 3-2 face à ses concurrents directs et a dû faire le grand saut en troisième division. Pote Dynamo est donc parti pour Nicosie après trois ans.

