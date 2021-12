Mgr Dieudonné Datonou au cabinet du chef de l’Etat

En visite au Bénin, le Nonce apostolique, Dieudonné Datonou a été reçu par le chef de l’Etat Patrice Talon dans la matinée de ce mardi 14 décembre 2021. Exprimer sa reconnaissance au président de la République et à tout le peuple béninois, c’est l’objectif de la visite de l’archevêque au palais de la Marina.

Dans l’entretien accordé à la presse, le Nonce apostolique confie qu’il n’est pas accrédité seulement pour la République. Mgr Dieudonné Datonou va représenter également selon la lettre de mission, le Pape auprès de l’église locale. A ce titre, il y a une lettre de mission du Pape qu’il doit remettre au président de la Conférence épiscopale du Burundi ; et ce, pour leur signifier qu’il est l’envoyé du Pape, et qu’il est là pour servir de couloir de transmission entre l’Eglise locale, le Saint-Siège, et le Saint-Père. C’est dès que tout cela sera accompli, qu’il pourra entrer dans sa fonction.

Comme tout diplomate, Mgr Dieudonné Datonou devra attendre et présenter les copies des lettres de créances, et puis l’original au chef de l’Etat avant son entrée en fonction annoncée pour le 23 décembre prochain.

La nonciature au Burundi selon les explications du nouveau Nonce apostolique, s’occupe de 08 diocèses dont 02 archidiocèses (provinces ecclésiastiques). Avec eux, il a déjà commencé à prendre des contacts.

Mgr Datonou est nommé nonce apostolique du Burundi le 07 octobre 2021. Avant sa nomination, il travaillait à la Secrétairerie du Saint-Siège. Sa nomination en tant que nonce apostolique lui confère désormais, le titre d’archevêque dans la hiérarchie cléricale.

F. A. A.

Le #Prbenin @PatriceTalonPR a reçu en audience, ce mardi 14/12/21, Mgr Dieudonné DATONOU nommé Nonce apostolique au Burundi par le Pape François. Avant de rejoindre son poste, l'évêque est venu faire ses civilités au Chef de l'État et le remercier pour son soutien. #AudiencePr pic.twitter.com/c53MaTiKVh — Présidence du Bénin (@PresidenceBenin) December 14, 2021

