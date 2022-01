Meilleurs piroguiers et piroguières récompensés au FIP 2022

Une quarantaine de concurrents ont pris part à la course pirogue organisée, samedi 8 janvier 2022, à Maria Tokpa, premier arrondissement de Porto-Novo, dans le cadre du Festival international de Porto-Novo (FIP), 5è édition.

Arrivés premier à l’issue d’une course de trois heures d’environ, les duos Célestine-Honorine chez les dames et Isaïe-Augustin chez les hommes ont reçu chacun un trophée et une enveloppe financière de trente (30.000) FCFA. C’est le maire de Porto-Novo et président du comité d’organisation du Festival qui a donné le top de la course vers 10h30, samedi 8 janvier 2022, sous la supervision d’un détachement des sapeurs pompiers, de la police républicaine maritime et de l’Etablissement Only God marine service.

Chacun des quarante coureurs est reparti avec une attestation de participation. Les coureurs venus des deuxième et troisième arrondissements ont respectivement reçu des enveloppes de 20.000 et de 15.000 FCFA.

M. M.

Résultats de la course

Chez les dames

1ère Célestine Zossou-Honorine Honfo

2ème Véronique Sagbohan-Françoise Zannou

3ème Antoinette Zannou-Adèle Hounsa

Chez les hommes

1ers Isaïe Zannou-Augustin Hounnou

2ème Timothée Kounou-Barnabé Koudjou

3ème Osséni Goussanou-Gafale Goussanou

9 janvier 2022 par