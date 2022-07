Médaille de bronze pour le Bénin aux championnats continentaux

Les cyclistes béninois se sont illustrés aux championnats continentaux de piste à Abuja (Nigeria)

Charlotte Métoévi a remporté, vendredi 15 juillet 2022, la médaille de bronze aux championnats continentaux de piste dans la catégorie junior filles à Abuja (Nigeria).

C’est lors de la 2e journée des compétitions auxquelles le Bénin participe avec Vidognonlonhoue Chantal, Metoevi Charlotte, Saibou Abdoul Baari, Mensah Romaneti Ezer.

La médaille obtenue est le résultat du travail abattu et un mérite pour les coureurs, le gouvernement et la SOBEBRA, partenaire N°1 de la Fédération Béninoise de Cyclisme (FBC), selon le président de la FBC.

« Nous sommes très heureux pour ce résultat qui nous motive et nous maintient dans notre plan de développement stratégique dont la finalité est de former que de jeunes coureurs », a indiqué Romuald Hazoumè, président de la Fédération Béninoise de Cyclisme. Il a lancé un appel au gouvernement du Bénin pour la construction de vélodrome dans les soixante dix-sept communes du Bénin pour faciliter les entraînements.

