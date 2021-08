Décédé le 6 juillet dernier, Me Raphaël C. Ahouandogbo, Avocat au Barreau du Bénin, Professeur à la retraite de l’Université d’Abomey-Calavi et ancien Député à l’Assemblée Nation sera inhumé dans l’intimité familiale. Ainsi en a décidé la collectivité Ahouandogbo en raison de la pandémie de la Covid-19.

M.M.

31 août 2021 par ,