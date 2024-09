Mbappé et les autres : le top 5 des transferts de l’intersaison selon 1xBet

Comment gagner aux paris sportifs en ligne ? Notre classement des meilleurs transferts de l’été vous permettra de mieux comprendre le nouveau rapport de force du football européen. Faites des paris responsables sur les matchs de la saison 2024/2025 avec les meilleures cotes d’un bookmaker fiable !

5. Julián Álvarez (75 millions d’euros, de Man City à l’Atlético)

L’Argentin a remporté de nombreux trophées sous les ordres de Pep Guardiola, mais n’a pas eu un rôle de premier plan au sein de l’attaque de Man City. Le statut élevé de Julián Álvarez à l’Atlético a été garanti par Diego Simeone, qui a perdu Álvaro Morata et se rend compte qu’Antoine Griezmann, âgé de 33 ans, est avant tout un meneur de jeu plutôt qu’un attaquant. Les sceptiques impatients ont déjà eu le temps de réagir de manière caustique à 0 occasion créée lors des 4 premières journées de Liga par le joueur le plus cher de l’intersaison. Cependant, Álvarez vient de rejoindre une équipe dont le système de jeu est complètement différent, et même après un été chargé, l’Argentin a participé à la Copa América et aux Jeux olympiques.

4. João Neves (59,92 millions d’euros, du Benfica au Paris Saint-Germain)

Paris s'est défait de son penchant vers les superstars et a construit un nouveau projet. João Neves pourrait être le visage du PSG dans les années à venir. Bien sûr, le Portugais de 19 ans ne marquera pas autant de buts que Kylian Mbappé. Neves a une fonctionnalité différente - il est un milieu défensif avec des traits de meneur de jeu et un énorme potentiel de croissance. Ses 4 passes décisives lors des 3 premiers matches de Ligue 1 prouvent qu'il est prêt à offrir à ses partenaires des passes de qualité.

3. Michael Olise (53 millions d’euros, de Crystal Palace au Bayern).

Après la saison dernière échouée, le Bayern a besoin d’une reconstruction. Tout d’abord, le club munichois a besoin d’un nouvel ailier du niveau d’Arjen Robben. Leroy Sané n’a toujours pas atteint le statut de superstar à l’âge de 28 ans. C’est pourquoi le Bayern a fait des folies financières et mise désormais sur Michael Olise. Le Français de 22 ans n’a pas réussi à se distinguer en deux matches avec le Rekordmeister, mais il a tout devant lui. Au cours des deux dernières saisons en EPL, Olise a inscrit 12 buts et délivré 17 offrandes décisives et il est capable d’être plus efficace en Bundesliga.

2. Dani Olmo (55 millions d’euros, du RB Leipzig au FC Barcelone)



Le FC Barcelone souhaitait acquérir un nouvel ailier gauche, mais n'a pas réussi à trouver un accord avec Nico Williams. L'option Dani Olmo semble toutefois très prometteuse. Le milieu de terrain de 26 ans est également capable de jouer à gauche, mais il se sent plus à l'aise dans l'axe. Olmo connaît plusieurs de ses nouveaux coéquipiers grâce à leurs apparitions communes dans l'équipe nationale espagnole, non seulement lors de l'Euro 2024 victorieux, mais aussi lors de l'Euro 2020. Dani devrait aussi avoir de bons rapports avec de nombreux joueurs du Barça car le natif de Catalogne a passé sept ans dans le système de La Masia. Olmo a connu un début de carrière prometteur avec les Blaugrana, marquant un but dans chacun des deux matches joués.

1. Kylian Mbappé (agent libre, du PSG au Real Madrid)

D’un point de vue commercial, Madrid a réalisé une opération très réussie. La star du football la plus médiatisée d’Europe a rejoint le Real Madrid gratuitement, et il devra être payé moins qu’au PSG. Cependant, Kylian Mbappé a lui-même une grande responsabilité : il doit renforcer la meilleure équipe de la saison dernière, qui a remporté la Ligue des champions et la Liga. Le Français doit encore trouver une entente totale avec Vinícius, Rodrygo et d’autres partenaires.

