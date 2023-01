Match nul entre Mozambique et Ethiopie

Après la victoire de l’Algérie contre la Libye (1-0) vendredi à l’occasion du match d’ouverture du CHAN 2023, l’Ethiopie et le Mozambique s’affrontaient ce samedi au Stade Nelson Mandela dans le groupe A. La rencontre s’est soldée par un score nul et vierge (0-0.)

Ce qui fait les affaires des Fennecs de l’Algérie, qui se retrouvent seuls en tête et se rapprochent de la qualification en quarts de finale.

La 2e journée opposera mardi le Mozambique à la Libye (17h) puis le pays-hôte à l’Ethiopie (20h).

Josué SOSSOU

14 janvier 2023 par