Maoudo DJOSSOU, élu maire de Dangbo

La commune de Dangbo a un nouveau maire. Maoudo DJOSSOU du parti Union Progressiste (UP) a été porté à la tête de l’hôtel de ville ce lundi 08 juin pour les 06 prochaines années.

Il sera assisté dans ses fonctions de Bertin Lokossou et Théophile Sonou, 1er et 2ème adjoints au maire. Au niveau des arrondissements, les chefs d’arrondissement (CA) ont été également élus.

CA Dangbo : Adigbe Expédie

CA Hozin : Hounkanrin Firmin

CA Kessounou : Nouatin François

CA Gbèko : Nicolas Oussou

CA Houedomè : Houssou Noel

CA Zounguè : Boton Bernard

CA Dekin : Zinsou Boniface

F. A. A.

8 juin 2020 par