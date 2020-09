Manchester City et Liverpool, les deux prétendants au titre

La Premier League est l’un des championnats avec le plus d’enjeu en Europe ces dernières années. En effet, face aux dominations du Bayern Munich en Allemagne, du Paris Saint-Germain en France, de la Juve en Italie et de la doublette Real Madrid/Barcelone en Espagne, les Anglais disposent d’énormément de concurrences et de prétendants au titre. Une bonne nouvelle pour les spectateurs, moins pour les parieurs qui doivent trouver le bon filon pour avoir les bonnes cotes.



Dans quelques jours maintenant, la Premier League reprend ses droits pour le plus grand bonheur des amateurs de football. Le championnat anglais, réputé comme le plus fort et le plus disputé avec les nombreux candidats au titre final, devrait ainsi offrir de beaux combats tout au long de l’année, d’autant plus que Liverpool a un titre à protéger.

Les Reds, vainqueur de la Ligue des Champions en 2019, puis surtout tenant du titre Outre-Manche, ont du pain sur la planche pour tenter de lancer une dynastie en Angleterre. En effet, selon les paris sur la saison prochaine de Premier League, la cote d’un deuxième titre consécutif pour la bande de Jürgen Klopp est à 2,75. L’équipe a d’ailleurs terminé la précédente saison avec 99 points et elle n’est qu’à un titre d’égaler Manchester United comme équipe la plus titrée au Royaume-Uni.

De son côté, Manchester City, double champion d’Angleterre en 2018/2019, est considéré comme le principal favori au titre final, en 2021. Les Mancuniens sont cotés à 2.00 pour ramener le trophée du côté de Manchester. Pour rappel, lors des saisons 2018 et 2019, Man City a décroché respectivement 100 et 98 points, des records en Angleterre. Pour cette nouvelle saison, la cote mancunienne est donc un poil plus basse que les Reds même si les Citizen n’ont pas encore lancé leur mercato.

Il faut dire que le marché des transferts est une donnée non négligeable à prendre en compte pour cette saison et il sera un peu spécial comparé aux années précédentes. Initialement terminé quelques jours avant le début du championnat, soit à la mi-août, le mercato ira finalement à son terme au mois d’octobre prochain. Les dirigeants doivent donc marcher sur des oeufs entre l’envie de se renforcer et, dans le même temps, la crainte de perdre ses meilleurs éléments.

En ce qui concerne Liverpool, la priorité du recrutement est au milieu de terrain, ou les dirigeants pensent et réfléchissent à offrir un milieu de terrain supplémentaire à Klopp. Parmi les dernières rumeurs, et des plus insistantes,les Reds auraient quasiment bouclé l’arrivée de Thiago Alcantara, en fin de contrat en 2021 avec le Bayern. Le milieu espagnol, fraichement vainqueur de la LDC, a rayonné cette saison par sa qualité de passe, sa qualité de centre, et ses excellentes prises de décision. Du côté de Manchester City, plusieurs pistes ont été liées au club ces derniers jours, dont la folle rumeur Lionel Messi. Désireux de quitter le Barça, où il n’est plus heureux au Camp Nou, le numéro 10 pourrait ainsi retrouver Pep Guardiola à Manchester. D’autres écuries sont intéressées, comme le PSG et donc Liverpool.

