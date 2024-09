Man City vs Inter, les matchs à suivre ce mercredi

Pour sa 70e édition, la Ligue des champions arbore un nouveau visage. La traditionnelle phase de poule de cette Champions League laisse place à une phase de ligue incluant 36 équipes. Manchester City fait son entrée ce mercredi 18 septembre à l’Etihad Stadium.

Confronté à un tirage corsé, le PSG lui, entame sa campagne de Champions League contre Gérone, un adversaire abordable. Le programme de ce mercredi :

Bologne vs Chakhtior Donetsk, 17h45

Sparta Prague vs RB Salzburg, 17h45

PSG vs Girona, 20h

Club Brugge vs Dortmund, 20h

Celtic vs Slovan Bratislava, 20h

Manchester City vs Inter Milan, 20h



J.S

18 septembre 2024 par ,