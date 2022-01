Quelques mois après le lancement du livre « La Face Cachée de Patrice Talon », le consultant en communication politique et institutionnelle Magloire DATO, auteur de l’ouvrage a entamé une campagne de Vulgarisation en France. A l’occasion, le Directeur général du groupe de presse L’Actualité présente et dédicace l’ouvrage dans plusieurs villes de France. Il est en tourné depuis le 15 janvier 2022.

Et le moins qu’on puisse dire, ses séances d’échanges suscitent l’intérêt chez plusieurs Béninois et étrangers qui s’octroient le livre afin d’en savoir davantage sur celui qui dirige le Bénin depuis bientôt 6 ans.

Composé 242 pages et divisé en quatre parties, l’ouvrage La « Face cachée de Patrice Talon » est Préfacé par David GAHOU.

Dans un style propre à lui, l’auteur a le mérite d’amener les uns et les autres à appréhender le président Patrice Talon sous d’autres formes et à sonder davantage son style vestimentaire, son caractère, ses goûts ainsi que ses grandes ambitions. Du point de vue style vestimentaire, sobriété, constance, et décontraction caractérisent le président à en croire l’auteur. Au-delà de son goût pour les beaux vêtements, l’auteur estime que Talon demeure un philanthrope discret. Ses actions dans le domaine sont gouvernées par les enseignements de l’évangile selon saint Mathieu Chapitre 6 Verset 1 à 6. Comme pour dire que celui qui sait cacher sa générosité est doublement béni. Rigueur, exigence et grandes ambitions. C’est ainsi que nombre de collaborateurs résument dans cet ouvrage, l’actuel locataire de la Marina comme quelqu’un qui a horreur des échecs. Pour l’auteur, le Chef de l’Etat apparaît aux yeux de beaucoup de Béninois comme une séduisante alternative. Il passe pour financièrement « rassasié », donc peu enclin à siphonner à son profit les caisses de la nation. La « Face cachée de Patrice Talon » est un ouvrage qui traite également des grandes réalisations du régime de la rupture. Patrice Talon est un homme atypique qu’il faut côtoyer et sonder, a déclaré l’auteur. Ce qui justifie donc à l’en croire, la publication de l’ouvrage.

Magloire DATO compte parcourir au moins dix villes pour parler de son ouvrage.

