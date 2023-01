Madagascar écrase Mozambique et se qualifie pour les demi-finales

Belle démonstration des Bareas de Madagascar ce samedi 28 janvier 2023 lors du 3e match des quarts de finale du CHAN 2023.

Les Bareas poursuivent ainsi leur parcours historique pour leur première participation à la compétition. Les poulains de Romuald Rakotondrabe laissaient lors du match la possession du ballon à leur adversaire pour mieux le punir en contre. Koloina Razafindranaivo, élu meilleur joueur de la phase de groupes, inscrivait son 3e but du tournoi sur une frappe sublime dans la lucarne (1-0) à la 18e minute. Au retour des vestiaires, Jean Razafindrakoto enfonçait le clou en profitant de la passivité de la défense adverse en inscrivant le but du 2-0. Entré en jeu, Marcio Ravelomanantsoa inscrivait le troisième but à la 87e minute, et après avoir manqué deux balles de but, les Bareas concédaient finalement une réduction du score anecdotique par Isac Decarvalho à la 90e+4.

En demi finale, les Bareas affronteront le Sénégal mardi.

Josué SOSSOU

