‘’MTN Prestige’’ pour offrir une expérience privilégiée aux clients

Du nouveau avec l’opérateur de téléphonie mobile MTN Bénin. L’entreprise a lancé son produit ’MTN Prestige’’ à l’occasion de l’évènement ‘’Gala du style africain’’ qui a eu lieu ce dimanche 22 mai 2022 à Novotel de Cotonou.

‘’MTN Prestige’’, c’est le nouveau produit conçu par l’entreprise de télécommunications afin d’offrir le meilleur en avantages et en expérience à ses plus chers clients. Le produit a été présenté au public lors du Gala du Style africain organisé par Luxe+ en collaboration avec Maureen Kim. MTN Bénin a été le sponsor officiel de cet évènement.

Selon Elsa Akon, Responsable marketing du réseau de téléphonie mobile, MTN est une marque citoyenne, engagée dans plusieurs domaines notamment le sport, l’art, la culture, la mode etc. « Nous sommes sur tous les événements qui font avancer le Bénin. On s’inscrit comme un partenaire de développement et nous savons que l’art et la culture sont aussi quelque part un instrument de la promotion du développement », a-t-elle déclaré.

Avec son nouveau produit, MTN Bénin veut se rapprocher davantage de ses clients prestiges.

« Nous avons dénommé ce produit ‘’MTN Prestige’’ parce que le client a besoin de se sentir important et privilégié. (...) c’est fait à dessein pour que le client se sente vraiment privilégié », a affirmé la Responsable marketing.

Promouvoir les expériences prestiges pour les clients

Plus qu’un produit, ‘’MTN Prestige’’ est « une expérience qui va vers les clients et qui les accompagne dans leur style de vie ». La vision selon Elsa Akon, est de promouvoir les expériences prestiges pour les clients qui comptent pour MTN Bénin. ‘’MTN Prestige’’ poursuit-elle, va au-delà des produits traditionnels que nous offrons à savoir : les appels, l’internet, les SMS et autres. A l’en croire, « c’est une expérience qui se veut digitale, qui se veut moderne qui se prolonge avec une carte de fidélité, une carte MTN Prestige qui est disponible sur l’application ‘’My MTN"’ ». « Sa périodicité est alignée à la périodicité du forfait à savoir 30 jours. C’est une proposition de valeur qui permettra à tous les clients prestiges d’accéder à un certain nombre de privilèges et de réductions », a ajouté la Responsable marketing de MTN Bénin.

‘’MTN Prestige’’ est destiné à tous les clients qui souhaitent avoir une meilleure expérience avec MTN Bénin. Pour rejoindre le programme et bénéficier de ses nombreux avantages, il suffit de dépenser au moins 5 000 FCFA par mois sur le réseau MTN.

Le ‘’Gala du style africain’’ a été marqué par un défilé de mode et des prestations artistiques autour d’un dîner. Les clients prestiges et les invités ont esquissé des pas de danse sur les belles mélodies de la star camerounaise Charlotte Dipanda.

Quelques photos de l’évènement



24 mai 2022 par ,