MCA-Bénin II lance la mission du groupe ORTEC de la Dépollution

Suite à un appel d’offres, le groupe ORTEC Générale de la Dépollution a été sélectionné pour gérer des déchets issus des constructions des postes et des lignes. Ce lundi 26 octobre 2020, le MCA-Bénin II a lancé la mission du groupe ORTEC Générale de Dépollution.

La réhabilitation et le renforcement du réseau de distribution de la SBEE à Cotonou et en région est un projet du Compact. Selon MCA-Bénin II, « la construction de lignes et postes électriques dans le cadre de ce projet donnera lieu à des excavations de sols dont une partie pourrait être contaminée par des matières comme des PCB et HAP ».

La mission du groupe ORTEC Générale de Dépollution sont : la gestion des sols en excès et des sols contaminés, les prélèvements et analyses sur ces sols, leur manutention, leur stockage temporaire ; la surveillance pendant toute la durée des prestations, le nettoyage et la remise en état du site à la fin des travaux ; les services additionnels de prélèvements, d’échantillonnages et d’analyses, des services de diagnostic amiante et de gestion des matériaux contenant de l’amiante, etc.

Les opérations qui seront réalisées sont entre autres : identifier chaque livraison à son arrivée sur le site et en réaliser un contrôle visuel ; superviser le déchargement des sols ; élaborer un protocole de déchargement ; orienter le livreur vers une zone spécifique et enregistrer chaque chargement dans un registre informatisé des sols reçus.

Le groupe ORTEC Générale de Dépollution va travailler de concert avec les entreprises en charge des constructions et sensibilisera également les populations riveraines.

A.A.A

29 octobre 2020 par