La Banque Ouest Africaine et de Développement (BOAD) a un nouveau président. Il a nom M. Serge Ekue. L’annonce de sa nomination a été faite ce mardi 18 août 2020 à travers un communiqué de l’institution.

La nomination de Serge Ekue au poste de président de la BOAD a été annoncée par le ministre Sani Yaya, président du Conseil des Ministres de l’UMOA.

Le Conseil des Ministres a procédé à la nomination de M. Serge Ekue conformément à l’article 24 des statuts de la BOAD. Il fut précédemment Directeur Général de Natixis pour le Royaume Uni, Responsable des Solutions de Marchés de la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), Directeur du Département Afrique et de la Russie pour la Banque de Grande Clientèle.

M. Serge Ekue est nommé au poste de Président de la Banque Ouest Africaine et de Développement (BOAD) pour un mandat de 6 ans.

La nomination de M. Serge Ekue intervient après avis favorable de le Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UMOA, sur proposition des plus Hautes Autorités Béninoises, conformément aux textes en vigueur au sein de l’Institution.

Il remplace le président Christian Narcisse Adovelandé, nommé le 8 février 2011, puis confirmé dans ses fonctions en février 2014 pour une période de six ans, arrivée à son terme.

La conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UMOA et le Conseil des Ministres ont adressé leurs chaleureux remerciements au Président sortant pour sa grande contribution aux bons résultats et aux succès obtenus par l’Institution tout au long de sa mandature. Ils l’ont également félicité pour l’ensemble de sa carrière démarrée à la BOAD, il y a quarante ans.

Au nouveau président, ils souhaitent leurs vœux de succès.

La prise de fonction de M. Serge Ekue est prévue pour le 28 août 2020.

18 août 2020 par