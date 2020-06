Luc Atrokpo, nouveau maire de Cotonou

Plus de suspens. Le nouveau maire de la ville de Cotonou est connu. Il s’agit de Luc Sètondji Atrokpo. Plusieurs fois maire de Bohicon, c’est à lui que revient la gouvernance des affaires dans la capitale économique du Bénin pour les 06 prochaines années.

Luc Atrokpo sera assisté dans ses fonctions de Ahouandjinou Raoul Roger, Gatien Adjogboni, et de Mme Gbèhanzin Françoise Irène respectivement aux postes de 1er, 2ème et 3ème adjoints au maire.

Ils ont été tous élus sur la liste du parti Union Progressiste (UP), majoritaire.

Au niveau des arrondissements, on retrouve :

1er arrondissement : Otcho Épiphane

2ème arrondissement : Zounfa H. Zachée

3ème arrondissement : Adétonanh Maurille

4ème arrondissement : Adédjouma Saliou

5ème arrondissement : Dékoun Parfait

6ème arrondissement : Gnonlonfoun Dénis

7ème arrondissement : Boco Murielle

8ème arrondissement : Gbaguidi C. Alain

9ème arrondissement : Houessinon Augustin

10ème arrondissement : Gnidokponou C. Yves

11ème arrondissement : Raymond Georges Ayaovi

12ème arrondissement : Akindès Fidèle Samuel

13 ème arrondissement : Folly-Bebe Messan

F. A. A.

