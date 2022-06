Lookman Farou Moussa rejoint les Ecureuils

Lookman Farou Moussa, gardien de but, évoluant à Harmmaby IF en Suède a rejoint, mardi 31 mai 2022, Les Ecureuils du Bénin dans le cadre des première et deuxième journées des éliminatoires à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Côte d’Ivoire 2023.

Au nombre des trois gardiens de but retenus par le sélectionneur intérimaire des Ecureuils du Bénin, Lookman Farou Moussa, gardien de but, évoluant à Harmmaby IF en Suède, a rallié Cotonou dans la nuit du mardi 31 mai 2023. C’est la première sélection en équipe nationale pour ce jeune international béninois de 19 ans.

Le Onze en national a effectué un stage de préparation d’une semaine dans le cadre des éliminatoires à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Côte d’Ivoire 2023. Selon le sélectionneur intérimaire, Moussa Latoundji, Les Ecureuils du Bénin sont presque « prêts pour le match » contre le Sénégal de Sadio Mané le 4 juin 2022.

Le Bénin jouera contre Mozambique le 8 juin prochain à domicile.

M. M.

1er juin 2022 par ,