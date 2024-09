Loko plaide pour la révision du Règlement intérieur de la HAAC

Le Règlement intérieur de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) sera bientôt révisé. Le sujet était au cœur d’une séance d’échanges entre les présidents Edouard Loko de la HAAC, et Dorothée Sossa de la Cour constitutionnelle ce mercredi 18 septembre 2024.

Le président de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication poursuit sa tournée de visite aux présidents des institutions de la République. Ce mercredi 18 septembre 2024, Edouard Loko a été reçu par le président de la Cour constitutionnelle. Principal sujet de discussion, la révision du Règlement intérieur de la HAAC. Celui en vigueur date depuis 2005, mais la loi organique selon le président de l’institution de régulation des médias au Bénin, date de 2022.

« C’est un règlement intérieur totalement dépassé. Nous allons alors le remettre à jour et c’est la Cour constitutionnelle qui donne son Ok parce que le règlement intérieur fait partie du bloc de constitutionnalité », a déclaré Edouard Loko, à sa sortie d’audience annonçant l’envoi du Règlement intérieur révisé à la haute juridiction afin qu’elle l’étudie « vite ».

Avant la Cour constitutionnelle, Edouard Loko a été reçu à la Cour suprême, et au Conseil économique et social (CES).

