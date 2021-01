Lionel Zinsou apprécie la levée de fonds du Bénin

Dans un entretien accordé à Jeune Afrique, l’ancien premier ministre béninois Lionel Zinsou a salué la double émission d’eurobonds réalisée par le Bénin le 13 janvier dernier.

Le gouvernement béninois a fait une émission obligataire à hauteur de 1 milliard d’euros, soit de 656 milliards de Francs CFA les marchés internationaux. Le gouvernement entend anticiper le financement de 65% du montant nominal de l’Eurobond 2026 du Bénin (324 millions d’euros) et financer le budget 2021 de l’Etat ainsi que les projets phares de son programme d’actions.

« C’est effectivement très frappant. C’est la première émission de ce type de l’année, qui a été en outre été suivie d’une émission de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD), également spectaculaire. Ces deux émissions font l’histoire. On ne le dit pas assez, mais il s’agit d’un basculement », a confié l’économiste à Jeune Afrique.

Lionel Zinsou n’a pas manqué de justifier ses propos. « D’abord, parce que le prix de la dette est de plus en plus bas. Deuxièmement, parce que la maturité est longue : les trente ans du Bénin et les douze ans de la BOAD, c’est du jamais-vu dans cette zone du monde. Troisièmement, ces émissions ont été sursouscrites, avec des investisseurs venus du monde entier, et notamment d’Asie, particulièrement pour l’eurobond de la BOAD. Cet intérêt de l’Asie aussi, c’est complètement nouveau », a-t-il expliqué.

L’émission a été faite en deux tranches de maturités finales de 11 ans et de 31 ans. Le succès du rachat partiel de l’Eurobond 2026 permet au Bénin de limiter les risques de refinancement, d’étendre la maturité de sa dette et de réduire son coût moyen », lit-on également dans la publication.

