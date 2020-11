Les violences faites aux femmes dénoncées à travers des chaussures rouges

La journée pour l’élimination des violences faites aux femmes a été célébrée mercredi 25 novembre dernier à Cotonou à travers l’exposition de chaussures rouges sur les marches de la place du souvenir.

Organisé par l’ONG Médecins du Monde et le ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance en collaboration avec plusieurs partenaires techniques et financiers, l’évènement a été marqué par l’exposition de chaussures de couleur rouge à la place des Souvenir. La couleur rouge symbolise le sang versé des victimes. Il s’agit d’un appui à l’œuvre « Zapatos rojos » de l’artiste mexicaine Elina Chauvet dont la sœur est décédée sous les coups de son mari. L’exposition ‘’Zapatos Rojos’’ a débuté au Mexique en 2009.

Présente à la cérémonie, la ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance Véronique Tognifode Mewanou a indiqué que le gouvernement poursuit « la lutte contre le phénomène des violences faites aux femmes et aux filles, et œuvre de manière à ce que tout le dispositif nécessaire soit implanté pour dénoncer toutes formes de violences perpétrées à l’encontre des femmes au Bénin ».

Les violences faites aux femmes et aux filles constituent « un obstacle à la réalisation de l’égalité, au développement humain durable et à la paix ».

« La problématique de la violence est cernée dans une approche et une vision holistique à travers un solide arsenal juridique qui se traduit par l’adoption de plusieurs textes de lois et règlements, le renforcement de capacités du personnel sanitaire et social et l’accompagnement des actions de prévention, de répression et de recherche », a-t-elle souligné.

Les visiteurs étaient appelés à écrire un mot contre les violences faites aux femmes et aux filles pour garantir un monde meilleur. Les écrits parviendront à l’artiste Elina Chauvet pour une exposition mondiale.

A.A.A

