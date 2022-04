Les vainqueurs de Moov Africa Gaming League récompensés

Le tournoi de jeu vidéo Moov Africa Gaming League, première édition, démarré il y a environ un mois, a révélé les meilleurs "gamers" lors de la compétition finale jouée le samedi 16 avril 2022. C’est avec la participation de SEM Rachid RGUIBI, Ambassadeur du Royaume du Maroc, de Omar NAHLI, directeur général de Moov Africa, de plusieurs artistes et de la population venue soutenir les gamers à Canal Olympia Wologuèdè.

A l’issue d’un mois de compétition déroulé dans quatre grandes villes du Bénin telles que Cotonou, Calavi, Parakou et Porto-Novo, le tournoi de jeu vidéo Moov Africa Gaming League, première édition, a connu son épilogue, samedi 16 avril 2022, à Canal Olympia Wologuèdè. Lors de la compétition où les trente-deux finalistes de FIFA 22 et de Tekken 7 se défiaient au jeu, le public venu en masse s’égayait autour de plusieurs jeux assortis d’importants cadeaux (téléphones portables avec 2 mois d’internet illimité, pockets wifi, transferts Moov Money d’une valeur de 5000F, Pass Bonus de 5000F offerts gratuitement sur place) et de prestations artistiques.

Plusieurs artistes adulés par les Béninois notamment les jeunes tels que Nikanor, Richard Flash, Togbè Yèton, Jojo le comédien, Axel Meryl, Josué le comédien, et autres étaient présents à la finale. Pour arriver à l’étape de la finale, plus de 1000 gamers ont compéti et 32 personnes à raison de 8 gamers par ville ont émergé. Ces « talents n’attendaient que ce genre d’événement pour se révéler », a indiqué Mustafa El Houti, Directeur Marketing de Moov Africa.

Moov Africa s’engage à accompagner les gamers au niveau international pour faire une place au Bénin sur le gaming, selon le Directeur Marketing. « (...) Le Gaming, c’est plus qu’une action ludique, c’est une industrie. (...) Dans le monde entier, il y a des tournois internationaux de Gaming parce que le gaming, au-delà de l’aspect ludique, est vraiment une source de revenus pour les pays. Ce que nous voulons avec Moov Africa Gaming League, c’est de voir émerger de grands gamers qui, un jour, compétiront pour notre pays (Bénin, Ndlr) à l’international », a expliqué, chef division communication Moov Africa Bénin.

Charles Loloma HIE a précisé que Moov Africa a mis de grands moyens pour que la compétition réussisse et que les jeunes gamers, passionnés de jeux vidéo puissent être fiers à l’issue du tournoi. Et, Moov Africa a gagné le pari au regard du témoignage des participants.

Récompenses aux vainqueurs

Arrivé 1er au jeu Tekken, Teddy Balogoun alias "Dozzo" et finaliste de Parakou, a remercié le réseau de téléphonie mobile Moov Africa pour l’opportunité offerte aux passionnés de jeux vidéo d’exprimer leurs talents. « (...) On jouait chez nous, on ne participait pas à des compétitions de cette envergure. C’est la première grande compétition à laquelle j’ai participé au Bénin et franchement je remercie beaucoup Moov Africa pour l’initiative », s’est réjoui " Dozzo", le regard tourné vers la deuxième édition de Moov Africa Gaming League.

« Ça été une première au Bénin ! (...) Il y avait du niveau (...) Grâce à Moov Africa, j’ai pu remporter la première place. Je souhaiterais qu’il y ait des évènements de ce genre à l’avenir », a confié Franklin Ameossina alias " Lord Virus", finaliste de Cotonou, qui accède à la première marche du podium au jeu FIFA 22.

Le premier de Tekken et le premier de FIFA sont repartis chacun avec un trophée, un chèque d’un montant de cinq cent (500.000) FCFA, une Play Station de dernière génération (PS5) et des gadgets Moov Africa.

Une Play Station avant dernière génération (PS4), un chèque de trois cent mille (300.000) FCFA et des gadgets Moov Africa ont été remis respectivement aux 2e et 3e de Tekken et FIFA 22. Ceux arrivés 4e dans chacune des deux catégories sont repartis respectivement avec une somme de quarante mille (40.000) FCFA et des lots de consolation Moov Africa.

Le représentant du ministre du numérique et de la digitalisation et le Directeur général de Moov Africa Bénin ont procédé à la remise des lots aux huit (08) meilleurs jeunes gamers du tournoi Moov Africa Gaming League, première édition.

La finale a connu la présence de SEM. Rachid RGUIBI Ambassadeur du Royaume du Maroc.

M. M.

18 avril 2022 par ,