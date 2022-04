Les travaux sont quasiment terminés, rassure Wadagni

Sur l’émission ‘’Le débat public’’ de la Télévision nationale, ce dimanche 03 avril 2022, le ministre d’Etat chargé de l’économie et des finances a abordé la question relative à la réforme d’augmentation des salaires des fonctionnaires. « Les travaux sont quasiment terminés », a rassuré Romuald Wadagni.



Encore quelques temps, et les travailleurs du public comme ceux du privé auront le sourire aux lèvres. La réforme d’augmentation des salaires promise par le gouvernement est en cours, et les travaux sont déjà terminés. Le ministre d’Etat chargé de l’économie et des finances a donné l’assurance, ce dimanche, au cours du débat sur la cherté de la vie au Bénin.

Dans le cadre de la réforme sur l’augmentation des salaires annoncée dans le PAG 2021-2026, le chef de l’Etat veut « du concret », a rassuré le ministre des finances. A l’en croire, il s’agit de faire en sorte que les travailleurs constatent une augmentation réelle de leurs émoluments.

Pour cela, il faut faire les analyses, regarder les possibilités qui existent ainsi que les conséquences, et faire quelque chose de bien, a expliqué Romuald Wadagni.

Dès l’annonce de la réforme sur l’augmentation des salaires des fonctionnaires, le gouvernement a fait un travail qui a été rétorqué dans le bon sens pour les travailleurs par chef de l’Etat qui a demandé d’aller plus loin. Très rapidement, le gouvernement dans la suite des discussions avec les partenaires sociaux, ira vers une conclusion qui ne sera que favorable aux travailleurs, a rassuré le ministre d’État.

Pour ce qui concerne les travailleurs du privé, la question de base est sur le SMIG. Là aussi, les discussions sont en cours, et le comité technique qui a fait quelques simulations a présenté ses résultats au chef de l’Etat qui a estimé que ce n’était pas suffisant. « Il a considéré que quand on veut faire les choses, on les fait bien, et a demandé de retourner approfondir les travaux. Que ce soit sur l’augmentation des salaires pour les fonctionnaires ou la hausse du SMIG, les travaux sont quasiment achevés, les discussions avec les partenaires sociaux sont en cours, et nous allons arriver très rapidement avec des conclusions » a confié l’argentier national.

F. A. A.

