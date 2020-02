Les personnes affectées par le projet de l’Aéroport de Glo Djigbé non payées recevront bientôt leurs indemnités de dédommagement. A travers un communiqué en date du mardi 4 février 2020, le président de la Commission Interministérielle en charge de l’indemnisation et de l’expropriation du domaine devant abriter ledit projet informe les propriétaires terriens que la consignation des frais de dédommagement non encore perçus démarre au plus tard le vendredi 28 février 2020.

Les retardataires sont priés de faire le dépôt de leurs dossiers dans le délai restant à l’arrondissement de Glo-Djigbé.

Par ailleurs, précise le communiqué les demandes de réclamation et de correction hors délai ne sont pas recevables.

Akpédjé AYOSSO

