Les sections anglophones des Universités privées non autorisées

Les Etablissements Privés d’Enseignement Supérieur (EPES) ne sont pas autorisés à ouvrir des sections anglophones pour le compte de l’année académique 2021-2022.

Selon un communiqué de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore Yayi, les sections anglophones des Universités publiques ne sont pas autorisées.

« Il est porté à la connaissance du public que les sections anglophones dans les Etablissements privés d’enseignement supérieur, n’ont jamais été autorisées au Bénin et toute personne non francophone désireuse de poursuivre ses études supérieures au Bénin, est tenue de justifier un niveau de B2 au moins en Français ou de s’inscrire à la formation en vue d’apprendre la langue française pour l’accès à l’enseignement supérieur (Clfaes) », indique le communiqué.

Selon la ministre, les examens nationaux en vue de l’obtention de la Licence et du Master se déroulent en français.

Les responsables d’EPES qui ne respecteraient pas la décision sont passibles de sanctions, a mis en garde la ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore Yayi.

M. M.

15 septembre 2021 par