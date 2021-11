Les riverains sommés de libérer les berges à Agoué

La mer est sortie de son lit à Agoué, département du Mono, et a envahi les biens et habitations. La situation risque de s’aggraver dans les prochains jours selon des prévisions météo-marines. Les autorités demandent au riverains d’évacuer les zones sinistrées.



Le maire de la commune de Grand-Popo demande à « toutes les personnes situées sur la berge nord du bras lagunaire du village de Hillacondji et sur la côte d’Agoué de quitter les lieux au plus tard le vendredi, 12 novembre 2021 ». Ces instructions ont été données face à la situation de catastrophe qui menace la sécurité, la tranquillité et les biens des populations. « Il est constaté sur toute la côte béninoise et sur la côte d’Agoué, un phénomène de déferlement des vagues marines détruisant les biens et habitations des populations. Les prévisions météo-marines fournies par les services compétents montrent une aggravation de la montée des eaux dans les jours à venir », a alerté Jocelyn Ayicoué Ahyi, maire de la commune de Grand-Popo, dans un communiqué en date du 08 novembre 2021.

Des sites d’accueil provisoires sont en cours d’aménagement pour les sinistrés, a rassuré le maire.

« La Police Républicaine et les Chefs villages sont instruits pour l’accomplissement diligent de la libération du site faisant partie du domaine public maritime dans les délais. Par ailleurs, le Maire rassure tous les sinistrés ayant été recensés lors des enquêtes d’élaboration du Plan d’Actions et de Réinstallation du Projet WACA-ResIP Bénin, que les dispositions seront prises au moment opportun pour leur indemnisation », précise le communiqué.

