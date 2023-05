Le Mondial des moins de 20 ans a démarré ce samedi 20 Mai 2023 en Argentine avec au programme quatre match.

Pays organisateur, l’Argentine a contrairement à la coutume disputé le dernier match de la cette première journée. Ceci, face à Ouzbékistan.

Grand favori du match, la sélection argentine des moins de 20 ans dirigée par l’ancien Catalan Javier Mascherano a battu l’Ouzbékistan 2 buts à 1. Dans un match intéressant, les Argentins se sont fait surprendre à la 23e minute en encaissant l’ouverture du score de Mahmud Mahamadjonov. Il n’aura fallu que 4 minutes pour l’Argentine de revenir au score grâce à Alejo Veliz (27e) avant de reprendre l’avantage juste avant la pause grâce à Valentin Carboni (41e). Le score restera tel jusqu’au coup de sifflet final.

Les résultats des matchs de ce samedi :

Guatemala vs Nouvelle Zélande (Groupe A) : 0-1

USA vs Equateur (Groupe B) : 1-0

Argentine vs Ouzbékistan (Groupe A) : 2-1

Fidji vs Slovaquie (Groupe B) : 0-4

La première journée des Groupe C et D aura lieu ce dimanche avec l’entrée en lice du Nigéria et du Sénégal.

J.S

