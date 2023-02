Les résultats des 1e et 2e journées

Les Jeux Universitaires continuent à Savalou. Dans le cadre de la deuxième journée, plusieurs rencontres ont été disputés.

La Haute Ecole de Commerce et de Management (HECM) d’Abomey-Calavi et l’Institut Universitaire des Sciences et Techniques Adjavon Sébastien (IUST-AS), tous équipes du Groupe A, se sont neutralisés tandis qu’au niveau de la Casserole B, la Faculté des Lettres Arts et Sciences humaines de Parakou enregistre son deuxième succès devant l’Institut National d’ Education Physique et Sportives.

Le Centre Universitaire d’Adjarra s’incline devant l’Ecole Supérieure d’administration Économiques de Parakou dans la Poule D. Par contre au niveau de la Poule C, les Cours Sonou de Parakou s’impose face à leur homologue de l’Université Africaine de Technologies et de Management (UATM GASA) de Cotonou.

Voici les résultats des matchs de la 2e Journée

HECM Calavi 2-2 IUST – AS

UATM GASA Cotonou 0-2 Les Cours Sonou Parakou

CU Adjarra 0-2 ESAE Parakou

FLASH Parakou 4-3 INEPS

Rappel des résultats de la 1e Journée

HECM Calavi 4-1 ESAE Cotonou

UATM GASA Cotonou 2-2 FAST UAC

Les Cours Sonou Bohicon 0-1 CU Adjarra

INSTI Lokossa 1-2 FLASH Parakou

À l’issue de cette 2e Journée, les classements par Groupe se présentent comme suit :

Groupe A :

1- HECM Calavi 4 pts +3

2- IUST – AS 1 pt +0 (-1match)

3- ESAE Cotonou 0 pt -3 (-1match)

Groupe B :

1- FLASH Parakou 6 pts +2

2- INEPS 0 pt -1 (-1match)

3- INSTI Lokossa 0 pt -1 (-1match)

Groupe C :

1- Les Cours Sonou Parakou 3 pts +2(-1match)

2- FAST UAC 1 pt +0(-1match)

3- UATM GASA Cotonou 1 pt -2

Groupe D :

1- ESAE Parakou 3 pts +2(-1match)

2- CU Adjarra 3 pts -1

3- Les Cours Sonou Bohicon 0 pt -1(-1match)

Josué SOSSOU

1er février 2023