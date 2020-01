Les psychologues cliniciens sollicités pour les prisons civiles

Suite à sa visite en décembre 2019 à la prison civile de Cotonou où elle a eu l’occasion d’échanger avec les enfants et les femmes détenus, la ministre des affaires sociales et de la microfinance a rencontré ce dimanche quelques personnalités pour une séance d’échange. Véronique Tognifodé a rencontré le président de la fondation Vallet, M. Odilon Vallet, le président de l’Ong Bénin Excellence, Expéran Kpadonou et Jules Sedro Yekpe, directeur général de l’agence pénitentiaire du Bénin. Tenue à Golden Tulip Le Diplomate de Cotonou, ladite rencontre a porté sur les conditions générales de détention des femmes, des mères nourrices, des adolescents et des jeunes dans les prisons civiles du Bénin.

Il a été retenu au cours de la séance que des psychologues cliniciens seront affectés dans les prisons civiles de Cotonou et d’Abomey-Calavi pour une phase expérimentale qui pourra être étendue aux autres régions si elle est concluante.

