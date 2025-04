Les prix grimpent en mars, tirés par l’alimentation

Les prix à la consommation ont connu une forte hausse en mars 2025 au Bénin, selon les informations publiées le 9 avril 2025 par l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD).

L’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) passe de 101,7 à 102,8, soit une variation de +1,1 % en un mois.

La hausse s’explique surtout par l’envolée des prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées, en hausse de 2,6 %. Plusieurs produits clés ont vu leurs prix flamber. Il s’agit du Piment frais dont la rareté liée à la saison a fait bondir les prix des épices, herbes et graines de +10,8 % ; Igname et cossettes : +4,6 %, dans la catégorie des légumes, tubercules et dérivés ; Maïs en grains séchés avec des prix à la hausse (+3,4 %) à cause d’une baisse de l’offre ; du Beurre de karité et huile de coton qui font grimper les huiles végétales de +2,5 %.

L’évolution observée sur le mois a été modérée par la diminution des prix de la division « Transports » (-0,4%) notamment au sein de la sous-classe « Essence » (-0,8%). Cette baisse est liée à l’essence kpayo dont l’offre s’est améliorée au cours du mois.

L’inflation sous-jacente c’est-à-dire, celle obtenue en dehors des phénomènes perturbateurs liés aux produits saisonniers et énergétiques est ressorti en mars 2025 à 101,6 contre 101,0 un mois plus tôt, soit une hausse de 0,6%.

Du point de vue de la provenance des produits, en variation mensuelle, les prix des « Produits importés » et ceux des « Produits locaux » ont tous crû respectivement de 0,4% et de 1,3%.

« En considérant l’état des produits, le niveau general des prix a également enregistré une hause en variation trimestrielle. Cette hausse est essentiellement liée à l’augmentation des prix des « Produits frais » (+10,5%) et des « Produits énergétiques » (+2,6%). De même, les produits des secteurs « Primaire » (+9,5%) et « Secondaire » (+4,0%) ont favorisé la hausse trimestrielle de l’indice général. Toutefois, les prix du « tertiaire (service) » (-1,4%) ont modéré la hausse trimestrielle. »

En glissement annuel (évolution comparée à mars 2024), le niveau général des prix a progressé de +0,7%. Cette hausse a été favorisée par l’accroissement des prix des divisions de consommation dans les proportions suivantes : « Produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (+0,7%) ; « Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants » (+1,6%) ; « Vêtements et chaussures » (+3,6%) ; « Ameublement, équipement ménager et entretien courant du ménage » (+3,8%) ; « Santé » (+3,3%) et « Transports » (+7,1%). Cette progression a été modérée par le fléchissement des prix des divisions « Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles » (-4,3%), « Information et communication » (-3,5%), « Loisirs, sport et culture » (-2,7%) et « Assurances et services financiers » (-2,1%).

Taux d’inflation

En moyenne annuelle, le taux d’inflation ressort à +1,4% à fin mars 2025 contre +1,3% le mois précédent. Ce taux est obtenu en faisant le rapport de la moyenne des indices des douze derniers mois et la moyenne des indices des douze mois qui les précèdent.

M. M.

10 avril 2025 par ,