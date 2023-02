Les présidents probables des Commissions permanentes

L’élection des Présidents des cinq (05) Commissions permanentes de l’Assemblée nationale, 9è législature est en cours ce mardi 14 février 2023 au Palais des Gouverneurs.

Les tractations sont en cours, ce mardi 14 février 2023, au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo pour l’élection des Présidents des Commissions Permanentes de l’Assemblée nationale. Le nom de certains députés revient avec instance en ce qui concerne la Présidence de ces organes de fonctionnement du parlement.

Le député de l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) Orden Alladatin est annoncé pour présider la Commission des Lois, de l’Administration et des Droits de l’Homme pour le compte de la 9è législature. Il fut Président de ladite commission lors de la 8è législature.

L’honorable Gérard Gbénonchi de l’UP-R est pressenti pour diriger la Commission des Finances et des Échanges.

La Commission du Plan, de l’Equipement et de la Production sera confiée, sauf changement, au député du Bloc Républicain (BR) Assan Seïbou et la Commission de l’Education, de la Culture, de l’Emploi et des Affaires Sociales sera probablement présidée par l’He Victor Topanou (UP-R).

Le député Lambert Agongbonon du B est pressenti pour présider la Commission des Relations Extérieures, de la Coopération au Développement, de la Défense et de la Sécurité, selon des sources proches du parlement.

Les tractations pour l’élection des Présidents des Commissions permanentes sont en cours.

