Les poubelles homologuées payables par tranches

Les ménages ont désormais la possibilité d’acquérir les poubelles homologuées et payer par tranches.

Acquérir une poubelle est désormais facile. 5000 ou 10.000 francs CFA et le tout est joué. Selon les explications du Directeur opérationnel adjoint de la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité du Grand Nokoué (SGDS-GN), un mécanisme de paiement a été mis en place en faveur des ménages.

« Quand on met la poubelle, le ménage peut payer 5000 ou 10000 francs CFA et payer le reste tout au long de l’année (...). L’objectif de la SGDS-GN, ce n’est pas d’abord de taxer les populations, c’est de mettre en place tout un dispositif permettant d’atteindre l’objectif de propreté et d’assainissement », a indiqué Mesmer Yeou, Directeur opérationnel adjoint de la SGDS-GN.

