Les populations privées d’eau potable à Kalalé

Les populations de Sampoura, situé dans l’arrondissement de Basso, commune de Kalalé, n’ont pas pu s’approvisionner en eau potable ce samedi 02 mai 2020, et pointent du doigt le chef de l’arrondissement, Aliou Boukari comme le principal acteur de cette situation qui survenue.

Selon les informations rapportées par Le Parakois, les populations de cette localité ne partageraient plus la même vision politique que le CA et seraient très déterminées à le faire partir au soir du 17 mai prochain. Le CA de Basso serait également accusé d’être à l’origine de plusieurs conflits dans la localité dont le plus important est lié à l’intronisation du chef traditionnel de Gorogao. Des faits qui lui auraient fait perdre sa base politique.

Mécontent, et incapable de la reconquérir, Aliou Boukari aurait pris l’initiative de priver les populations d’eau potable ce samedi en instruisant un technicien qui aurait rendu dysfonctionnel, l’ouvrage hydraulique réalisé par la mairie.

