Les pièces à fournir au BAC 2022

Dans le cadre de l’inscription à l’examen du Baccalauréat, session unique de juin 2022, l’Office du Baccalauréat a rendu publique la liste des pièces à fournir. Quant aux conditions de participation à l’examen, elles n’ont pas changé. Les candidatures officielles acceptées sont celles des élèves en classe de Terminale des collèges et lycées publics et des établissements privés fonctionnels détenteurs d’une autorisation d’ouverture délivrée par le Ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle (MESTFP). Les candidats libres sont également autorisés à prendre part à l’examen.

LISTE DES PIECES

15 décembre 2021 par ,