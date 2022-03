Les personnes suspectées dans l’évasion de Bada devant le procureur

Les personnes interpellées à la suite de l’évasion de l’ancien maire de la commune d’Abomey-Calavi seront présentées au procureur ce jeudi 24 mars 2022.

La dizaine de complices présumés de l’évasion du prisonnier Georges Bada et ex maire d’Abomey-Calavi seront présentés au Procureur de la République du Tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi ce jeudi 24 mars 2022. Il s’agit de proches du prisonnier se trouvant à ses côtés au moment de l’évasion, des agents de la police républicaine commis à sa garde, des médecins et infirmiers du Centre Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga (Cnhu-Hkm) de Cotonou.

Les agents de santé interpellés (05) à la suite de la disparition du prisonnier ont été écoutés à la brigade criminelle avant d’être mis sous convocation.

Georges Bada a disparu du Cnhu-Hkm de Cotonou dans la nuit du jeudi 17 au vendredi 18 mars 2022

Les co-détenus de l’ex maire évadé ont été transférés de la prison d’Abomey-Calavi, mardi 22 mars 2022, pour la prison civile sécurisée d’Akpro-Missérété dans le département de l’Ouémé. Pour l’heure le prisonnier est toujours recherché.

M. M.

