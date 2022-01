Les partenaires financiers invités à accompagner le gouvernement

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a organisé ce jeudi 20 Janvier 2022 à l’hôtel le Diplomate à Cotonou, un atelier d’information sur le volet renforcement de capacités du Programme national d’alimentation scolaire intégré (Pnasi) du Bénin. Cette séance a réuni les partenaires financiers qui accompagnent ledit programme et entre dans le cadre des activités du PAM visant à transférer les compétences au gouvernement béninois pour la mise en œuvres de ses propres programmes d’alimentation scolaires de façon qualitative et durable.

Depuis plusieurs années, le Programme alimentaire mondial (PAM) accompagne les efforts du gouvernement du Bénin dans la lutte contre l’insécurité alimentaire. Il met son expertise et la capitalisation de bonnes pratiques aux services du gouvernement surtout dans les domaines de la planification, de la chaînes d’approvisionnement, du suivi et de l’évaluation des programmes d’assistance alimentaire.

L’atelier d’information sur le volet renforcement de capacités du Programme national d’alimentation scolaire intégré (Pnasi) du Bénin organisé par le PAM au profit de ses partenaires financiers, ce jeudi, s’inscrit dans le cadre de ses activités visant à renforcer les capacités en matière d’alimentation scolaire y compris l’élaboration de la loi en faveur de l’alimentation scolaire au Bénin.

Cette rencontre a permis aux participants de comprendre et de s’approprier le fonctionnement, l’importance et les avantages des cantines scolaires pour les enfants et surtout de s’enquérir des besoins en renforcement de capacités institutionnelles identifiés dans le cadre du processus de transfert de compétences au gouvernement.

Dans son intervention, le représentant résident du PAM au Bénin, a rappelé le rôle que le PAM joue pour la durabilité du Pnasi au Bénin. « Le PAM soutient le gouvernement du Bénin dans le renforcement de ses capacités à mettre en œuvres ses propres programmes d’alimentation scolaires de façon qualitative et durable », a fait savoir le représentant résident du PAM au Bénin, lors de la cérémonie d’ouverture des travaux. « Cela va permettre de faire une transition efficace entre les programmes gérés par le PAM et les programmes d’alimentation et de nutrition scolaires mis en place par les autorités béninoises et les autres partenaires », a ajouté M. Guy Adoua, qui n’a pas manqué de remercier le gouvernement pour son engagement fort à faire de l’alimentation scolaire, à base de produits locaux et dans le respect des habitudes alimentaires, une priorité nationale en l’inscrivant de nouveau dans le Programme d’action du gouvernement pour la période 2021-2026 avec une extension à 100% du taux de couverture.

…de la nécessité de financer les repas scolaires

Pour faire du vœu cher du gouvernement de la Rupture d’offrir aux écoliers des repas chauds tous les jours de classe, une réalité, le Directeur général du financement et du développement, Victorin Edé Yaovi, représentant le gouvernement a invité tous les acteurs sectoriels à s’approprier le Pnasi pour assurer le transfert des compétences enclenché. Il a également exprimé toute la gratitude du gouvernement au PAM et à ses partenaires pour la gouvernance et la gestion du programme en développement.

Faisant le lien entre un bon investissement et les avantages d’un repas chaud chaque jour de classe, Guy Adoua exhorte les partenaires financiers à continuer à soutenir le Pnasi y compris le processus de renforcement de capacités, de développement du modèle du Bénin et la préparation de la transition. « Les repas scolaires lorsqu’ils font partie d’un bon ensemble d’investissement présentent un large éventail d’avantages et d’opportunité pour non seulement l’éducation et la nutrition des écoliers mais aussi le renforcement du capital humain » a-t-il insisté

La Cheffe de l’unité de gestion des opérations du Cerfam, Mme Christiani Buani, et la conseillère régionale, responsable de l’unité Alimentation scolaire au Bureau régional du PAM à Dakar, Mme Karen Ologoudou ont, après avoir salué l’expérience du Bénin en la matière, réaffirmé la disponibilité de chacune de leur organisation à soutenir aussi bien le programme d’alimentation scolaire en cours que le processus de transition en cours pour la durabilité du programme. Officiellement lancé par le Directeur général du financement et du développement, Victorin Edé Yaovi, l’atelier d’information sur le volet renforcement de capacités du Programme national d’alimentation scolaire intégré (Pnasi) avec les partenaires financiers du PAM fait suite à celui des parties prenantes tenu les 18 et 19 janvier 2022.

Cet atelier a permis de faire un état des lieux et d’amorcer l’identification des besoins en renforcement de capacités institutionnelles.

Juliette MITONHOUN

21 janvier 2022 par