En Conseil des ministres ce mercredi 1er juillet 2020, le gouvernement a décidé de la transmission à l’Assemblée nationale pour examen et vote, du projet de loi portant conditions de création, mission, organisation et fonctionnement des organisations interprofessionnelles agricoles en République du Bénin.

Selon le compte rendu du Conseil des ministres, les enjeux associés à ce projet de loi sont relatifs à la gestion concertée des intérêts des différentes familles professionnelles, au financement des organisations interprofessionnelles agricoles et au rôle régulateur que devra jouer l’Etat. Le vote de cette loi selon le gouvernement, consacrera la gestion interprofessionnelle comme modèle d’organisation collective au sein des filières. « Il en découlera la possibilité de mieux prendre en charge la contribution à l’élaboration des politiques, la gestion des relations entre les familles professionnelles, ainsi que la définition et la conduite d’actions collectives visant l’amélioration des performances des filières », précise le Conseil des ministres.

Pour le gouvernement, il s’agit notamment d’assurer une meilleure organisation de la compétitivité, de la gestion des parts de marchés, de l’innovation, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

L’absence d’une loi sur les organisations interprofessionnelles agricoles constitue un frein à l’exploitation optimale des opportunités nées de la libéralisation et du désengagement de l’Etat des activités industrielles et commerciales.

Le projet de loi transmis au parlement vise donc à combler ce vide en offrant un cadre légal général et cohérent auxdites organisations afin de permettre de mener à bien leurs activités à travers leur reconnaissance par l’Etat.

F. A. A.

1er juillet 2020 par