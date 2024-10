"Les nouvelles sont bonnes", G. Rohr avant Rwanda vs Bénin

Dans l’après midi de ce lundi 14 octobre 2024, le sélectionneur des Guépards était en conférence de presse d’avant match. Gernot Rohr a rassuré les hommes de la presse sur l’état de forme de ses joueurs avant le choc de demain contre le Rwanda.

Après le succès (3-0) vendredi dernier, le Bénin rejoue le Rwanda ce mardi 15 octobre dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Une victoire en terre rwandaise, et les Guépards sont qualifiés pour aller au Maroc. En conférence de presse cet après midi, Gernot Rohr voit tout en positif.

"Les nouvelles sont bonnes, pas de blessés. On aura tout le monde.", a-t-il déclaré. Il poursuit : "L’avantage, c’est qu’on jouera à 18h. Il y a l’altitude mais aussi la fraîcheur. On vient d’en parler avec le capitaine, la température est agréable. On pense que ça ne posera aucun problème. Le match aller à Abidjan à 16h était dur physiquement, en première mi-temps surtout. Ici, ça ne sera pas plus compliqué que ça."

Si le Bénin a facilement dominé son adversaire lors du match aller à Abidjan, Gernot Rohr s’attend à un match difficile demain. "Nous savons que gagner 3-0 au match aller n’est pas une garantie. On s’attend à une équipe du Rwanda qui aura envie de prendre sa revanche.", a confié le technicien.

De son côté, Steve Mounié fait passer un message tactique au sélectionneur rwandais qui le considère comme une véritable menace pour son équipe. "Je vais aborder le match comme je le fais toujours. Après, c’est le coach adverse qui est en train d’adapter son équipe à la menace qu’il est en train d’identifier. Pour ma part,ça change rien. Au contraire, s’il veut créer des tactiques en mon encontre, ça ouvrira des espaces pour mes partenaires. Et on l’a vu au match aller, ça permettra à d’autres de marquer et de nous permettre de gagner ce match 3-0."

J.S

14 octobre 2024