Les ministres de la Culture de la Francophonie au Québec en mai 2025

À la suite de la première réunion de pilotage conjointe tenue ce 11 février 2025 entre l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et le gouvernement du Québec, les travaux préparatoires de la 5e Conférence des ministres de la Culture de la Francophonie, du 22 au 24 mai 2025, au Québec ont été lancés.

Au lendemain du XIXe Sommet de la Francophonie au cours duquel les Etats et les gouvernements ont reconnu « l’urgence d’agir dans l’environnement numérique » et appelé « à mettre en œuvre des solutions, en faveur de l’accessibilité, de la diversité linguistiques et de la découvrabilité des contenus culturels », cette conférence permettra de construire un plaidoyer commun pour le développement des industries culturelles et créatives dans l’espace francophone.

La Francophonie, un marché en devenir pour les industries culturelles

Avec plus de 321 millions de locuteurs, la Francophonie représente un marché encore peu exploité pour les biens et services culturels. Ainsi, l’augmentation et la valorisation de la production culturelle francophone permettrait de toucher un public plus large tout en alimentant les algorithmes, devenus aujourd’hui un élément incontournable dans le mode de consommation.

Espace de concertation et de mise en commun, cette conférence permettra de partager les expériences afin de mieux identifier les leviers d’action pour garantir un équilibre dans les échanges des biens et services culturels, Sud-Sud et Nord-Sud, et s’assurer d’une juste rémunération des artistes, notamment dans l’environnement numérique.

Alors que les plateformes numériques tentent d’imposer une hégémonie, la Francophonie a son rôle à jouer dans la protection et la promotion de la diversité culturelle. Pour répondre à ce défi, la conférence réunira les différentes parties prenantes (artistes, secteur privé et partenaires techniques) pour accompagner les Etats et gouvernements sur les stratégies de découvrabilité à mettre en œuvre.

Employabilité et contribution économique

Les industries culturelles affichent aujourd’hui dans le monde le taux de croissance le plus rapide, créant par conséquent le plus d’emplois. Si, selon les chiffres de l’UNESCO (2022), elles ne représentent que 3,1 % de la production mondiale, elles génèrent néanmoins deux fois plus d’emplois que les autres secteurs. Sur le continent africain par exemple, 8,2 % des emplois sont fournis par les industries culturelles. Cette statistique confirme l’importance de ces industries en tant que catalyseur du développement économique et de la cohésion sociale.

Huit ans après la 4e Conférence des ministres de la Culture à Abidjan, il s’agira également de faire le point sur les avancées communes pour la reconnaissance des industries culturelles comme moteur de croissance économique et continuer les efforts pour soutenir l’employabilité des jeunes.

14 février 2025 par ,